Genug verloren: Nürnberg will in Sandhausen wieder jubeln

Nach drei Pflichtspielniederlagen am Stück will Trainer Robert Klauß mit dem 1. FC Nürnberg gegen den SV Sandhausen wieder einen Sieg einfahren. Der 36-Jährige äußerte sich vor dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) zuversichtlich. In erster Linie gehe es darum, die Topleistung abzurufen: "Wenn wir das machen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir gewinnen", sagte Klauß am Donnerstag. Knapp 700 Fans wollen den Club nach Sandhausen begleiten.

18. November 2021 - 12:36 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß reagiert auf den Spielverlauf. © Daniel Karmann/dpa