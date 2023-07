Generalprobe vor Saisonstart: Nürnberg in Unterhaching

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg nimmt eine Woche vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga an einem Blitzturnier teil. Die Franken treffen am 22. Juli im Sportpark Unterhaching auf die Spielvereinigung Unterhaching (15.30 Uhr) sowie auf den TSV 1860 München (16.45 Uhr). Gegen die beiden Drittligisten spielt der "Club" jeweils zweimal 30 Minuten. Am 30. August starten die Nürnberger dann mit einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock in die neue Spielzeit.