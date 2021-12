Geisterspiele oder Zuschauer? FCA-Coach will Zwischenlösung

Trainer Markus Weinzierl vom FC Augsburg hat sich in der vierten Corona-Welle gegen erneute Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. "Ich denke, dass es zwischen den 50 000 in Köln und gar keinen Zuschauern irgendeine Zwischenlösung geben sollte", sagte der Coach am Donnerstag.

02. Dezember 2021 - 13:45 Uhr | dpa

