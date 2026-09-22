Jürgen Klopp und Xavi Hernández wollen im direkten Duell eine erfolgreiche Zukunft ihrer Mannschaft einläuten. Youri Mulder erklärt in der AZ, worauf es beim DFB-Team und den Niederlanden ankommt.

Es ist ein echter Klassiker des Weltfußballs: Niederlande gegen Deutschland, Elftal gegen DFB-Team. Am Donnerstagabend (20.45 Uhr) ist dieses Nachbarschaftsduell in der Gruppenphase der Nations League aber mehr. Es ist das doppelte Debüt der Nationaltrainer. Jürgen Klopp (59) feiert seine Premiere als DFB-Coach, Xavi Hernández (46) als Übungsleiter der Oranje.

Beide Teams schieden bei der WM im Sechzehntelfinale aus

Ihr Ziel: eine erfolgreiche Zukunft einläuten, die triste Vergangenheit hinter sich lassen. Beide Fußballnationen wollen bei künftigen Turnieren wieder ihrem Anspruch gerecht werden, um die vorderen Plätze mitspielen. Und nicht, wie bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika, in der Runde der letzten 32 Teams ausscheiden.

"Ich erwarte bei beiden Mannschaften etwas anderes, als es bisher war", sagt Youri Mulder, ehemaliger Nationalspieler der Niederlande und aktueller Direktor Profifußball bei Aufsteiger Schalke 04, im Gespräch mit der AZ: "Es muss einen Umbruch geben."

Soll bei den Niederländern eine attraktive Spielweise implementieren: Coach Xavi Hernández. © IMAGO

Mulder über die Niederlande: "Das Spiel soll schön anzusehen sein"

Vor allem die Niederländer wollen sich wieder auf die Grundwerte aus alten, erfolgreichen Zeiten fokussieren. "Es geht um die Philosophie, eine offensive Spielweise", so Mulder: "Das Spiel soll schön anzuschauen sein, muss attraktiv sein. Wir wollen dominant spielen."

Heißt: Weg von den Abwehrschlachten unter Xavi-Vorgänger Ronald Koeman (63), hin zu Offensivspektakeln. Dafür hat Oranje laut dem ehemaligen Stürmer mit Barça-Legende Hernández eine gute Wahl getroffen. "Wir haben jetzt einen Coach, der diese niederländische Schule auch prägt", meint Mulder.

Soll das DFB-Team in eine erfolgreiche Zukunft führen: Bundestrainer Jürgen Klopp. © IMAGO

Bei DFB-Team geht es um den Erfolg

Die Baustellen von Klopp beim DFB-Team sieht er an anderer Stelle. Klopp müsse zunächst wieder Siege einfahren. "Bei Deutschland geht es vielleicht nicht so sehr um die Spielweise, sondern um den Erfolg, der zuletzt natürlich fehlte", sagt Mulder: "Die Forderungen der Öffentlichkeit lauten immer: 'Deutschland muss das nächste Spiel gewinnen und bei einem großen Turnier muss Deutschland ins Halbfinale kommen.'"

Ob Klopp dafür in Amsterdam den Grundstein legen kann, wird sich zeigen.