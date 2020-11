Fußball-Frauen wahren Top-Bilanz: 6:0 gegen Griechenland

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat ihre perfekte Bilanz in der EM-Qualifikation gewahrt. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg besiegte Griechenland am Freitag in Ingolstadt mit 6:0 (4:0) und sicherte sich damit den siebten Zu-Null-Sieg im siebten Spiel. Die überragende Spielerin war vor coronabedingt fast leeren Rängen Stürmerin Laura Freigang, der schon in der ersten Halbzeit ein Hattrick (21. Minute/39./45.) gelang. Innenverteidigerin Marina Hegering (17.) hatte den Torreigen zuvor eröffnet, Linda Dallmann (72.) und Paulina Krumbiegel (90.+2) sorgten für den Endstand.

27. November 2020 - 18:01 Uhr | dpa

Linda Dallmann (3. v. r.) jubelt mit Turid Knaak (l-r), Paulina Käte Krumbiegel und Leonie Maier über ihren Treffer zum 5:0. © Matthias Balk/dpa

Ingolstadt Das Endturnier in England ist wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben worden und soll nun von 6. bis 31. Juli 2022 stattfinden. Am Dienstag (18.00 Uhr/Sport1) steht in Dublin gegen Irland das achte und letzte Qualifikationsspiel für die DFB-Frauen auf dem Programm.