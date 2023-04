Fürths Trainer Zorniger rühmt Topteam Heidenheim

Trainer Alexander Zorniger von der SpVgg Greuther Fürth hat den Aufstiegskandidaten 1. FC Heidenheim vor dem direkten Duell für Ausnahmefähigkeiten gerühmt. "Da wird eine hohe individuelle Qualität auf uns zukommen. Aber die höchste Qualität, die Heidenheim hat, ist, dass sie mit wenig Schnickschnack spielen", sagte Zorniger am Donnerstag. Die Franken sind am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga Gastgeber für den Tabellenzweiten.

27. April 2023 - 17:28 Uhr | dpa

Fürths Trainer Alexander Zorniger schaut sich auf der Tribüne das Spiel an. © Stefan Puchner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild