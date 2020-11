Fürths Coach Leitl über Lob: "Sehr besonnen damit umgehen"

Die SpVgg Greuther Fürth will sich von ihrem starken Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga nicht zum Leichtsinn verleiten lassen. "Es ist schön zu lesen, wenn über jemanden gut berichtet wird und die Leistung der Mannschaft anerkannt wird", sagte Trainer Stefan Leitl vor dem achten Spieltag am Sonntag (13.30 Uhr) zuhause gegen den SSV Jahn Regensburg. So etwas könne aber "auch in der ein oder anderen Phase ablenken oder den Fokus verschieben. Wir müssen sehr besonnen damit umgehen."

19. November 2020 - 14:19 Uhr | dpa

Der Fürther Trainer Stefan Leitl. © Daniel Karmann/dpa