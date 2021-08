Fürther Ziel gegen Bielefeld: Ersten Heimsieg bejubeln

Der krachende Saison-Fehlstart in Stuttgart hat die Vorfreude beim Aufsteiger Greuther Fürth auf das erste Heimspiel in der Fußball-Bundesliga nicht getrübt. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr) im Fürther Ronhof wollen die Franken gegen Arminia Bielefeld nicht nur ihre Erstliga-Tauglichkeit nach dem 1:5 vor einer Woche nachweisen, sondern dazu einen historischen Erfolg bejubeln: Im 18. Versuch soll es mit dem ersten Heimsieg in der Bundesliga klappen.

19. August 2021 - 14:41 Uhr | dpa

Trainer Stefan Leitl von Greuther Fürth zeigt den Daumen hoch. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/archivbild