Fürther Trainer Vogel rätselt über eigene Mannschaft

Der Druck steigt auf die SpVgg Greuther Fürth. Das Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga ist zuhause gegen einen "völlig soliden" Konkurrenten gefordert.
Heiko Vogel hat mit den Fürthern nur wichtige Spiele vor sich. (Archivbild)
Heiko Vogel hat mit den Fürthern nur wichtige Spiele vor sich. (Archivbild) © Thomas Frey/dpa
Seine Fürther Mannschaft versteht Trainer Heiko Vogel manchmal selbst nicht so recht. "Ja", antwortete er vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld auf die Frage, ob sein Team ihm auch Rätsel aufgebe. "Man denkt, man hat etwas behoben und dann wird man eines Besseren belehrt." Vogel meinte damit die Wechselhaftigkeit der SpVgg Greuther Fürth, die mal defensiv überzeugend auftrete, dann aber offensiv vieles vermissen lasse und umgekehrt.

Für den Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga steht mit Bielefeld ein weiteres sehr wichtiges Spiel an. Die Fürther haben vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, die Arminia ist acht Zähler weit weg. "Ich fand bisher jedes Spiel, das ich angegangen bin, das wichtigste", sagte Vogel. "Es gibt im Moment kein unwichtiges Spiel."

Bielefeld habe eine der "intensivsten und laufstärksten Mannschaften" der Liga, befand der Fürther Coach. Die Arminia sei eine "völlig solide Mannschaft, die kaum Schwächen zeigt."

