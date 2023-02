Fürther Derby-Sieger stürzen böse ab: Niederlage in Überzahl

Absturz nach dem Derby-Rausch: Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine Woche nach dem umjubelten Last-Minute-Erfolg im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg in Überzahl mit 1:2 (1:1) beim Karlsruher SC verloren. Erst in Rückstand liegend, drehten die Fürther am Freitagabend in der Endphase auf und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen zum Ausgleich. Dabei traf der eingewechselte Lukas Petkov allerdings nur den Innenpfosten (88. Minute).

10. Februar 2023 - 20:50 Uhr | dpa

Die Karlsruher Mannschaft bejubelt den Treffer zum 2:1 durch Mikkel Kaufmann (M). © Uli Deck/dpa