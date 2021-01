Fürth will rätselhafte Heimschwäche gegen St. Pauli beenden

Nach der kurzen Weihnachtspause will die SpVgg Greuther Fürth zum Start ins neue Jahr gleich wieder einen Sieg bejubeln. Trainer Stefan Leitl hofft, dass seine Mannschaft am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli den Schwung des DFB-Pokal-Erfolges beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim in das neue Jahr mitnehmen kann. "Dieses Spiel hat uns schon nochmal mehr Selbstvertrauen gegeben", sagte Leitl am Freitag.

01. Januar 2021 - 21:31 Uhr | dpa

Fürths Trainer Stefan Leitl. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild