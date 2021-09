Fürth will mit Neuzugängen an "Leistungsgrenze" gehen

Die SpVgg Greuther Fürth erwartet eine "brutal schwere Aufgabe" in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenführer VfL Wolfsburg. Es sei wichtig, "an die Leistungsgrenze" zu kommen" und eine große Intensität auf den Platz zu bringen, sagte Trainer Stefan Leitl über die Partie des Aufsteigers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im eigenen Stadion. "Dann bin ich überzeugt, dass wir auch gegen Wolfsburg bestehen können", ergänzte Leitl.

09. September 2021

Fürths Trainer Stefan Leitl steht im Stadion. © Sebastian Gollnow/dpa/archivbild