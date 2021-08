Fürth verpasst Premieren-Heimsieg: 1:1 gegen Bielefeld

Das quälende Warten der SpVgg Greuther Fürth auf ihren ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga geht weiter. Der Aufsteiger aus Franken belohnte sich am Samstag beim 1:1 (0:1) gegen eine passive Arminia aus Bielefeld aber immerhin mit dem ersten Punkt dieser Saison. Trotz Überzahl in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Alessandro Schöpf (68.) verpassten die überlegenen Fürther auch in ihrem 18. Versuch den ersten Heimerfolg in Deutschlands Eliteklasse. In ihrer zuvor einzigen Erstligasaison 2012/13 hatte es für die Franken im eigenen Stadion in 17 Partien nur zu vier Unentschieden gereicht.

21. August 2021 - 17:41 Uhr | Von Martin Moravec, dpa

Der Fürther Trainer Stefan Leitl gestikuliert am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa