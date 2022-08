Fürth verpasst Befreiungsschlag: 1:1 gegen Karlsruher SC

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach einem enttäuschenden Saisonstart einen Befreiungsschlag verpasst. Der Bundesliga-Absteiger des neuen Trainers Marc Schneiders musste sich am Freitag zu Hause im Krisenduell gegen den Karlsruher SC nach Führung mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Vor 9678 Zuschauern sorgte Ragnar Ache für die Führung (57. Minute), Marvin Wanitzek glich per Handelfmeter aus (66.). In der Tabelle stecken beide Teams weiter unten fest.

05. August 2022 - 20:56 Uhr | dpa

Der Karlsruher Tim Rossmann (l) und der Fürther Oussama Haddadi (M) sind nach dem 1:1 enttäuscht. © Daniel Löb/dpa