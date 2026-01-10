AZ-Plus

Fürth verliert Test vor dem Abstiegsduell in Dresden

Das war keine positive Einstimmung auf den anstehenden Abstiegskampf. Die SpVgg Greuther Fürth vergeigt beim 0:2 gegen Jahn Regensburg die Generalprobe vor dem Rückrundenstart.
dpa |
Kein Rückenwind vor dem Rückrundenstart: Fürths Trainer Heiko Vogel. (Archivbild)
Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Testspiel gegen Jahn Regensburg kein weiteres Selbstvertrauen für die bevorstehende Fortsetzung des Abstiegskampfes in der 2. Fußball-Bundesliga tanken können. Drei Tage nach einem 5:0 gegen Schweinfurt 05 gab es im zweiten Wintertest gegen einen Drittligisten im Fürther Trainingszentrum ein ernüchterndes 0:2 (0:1). 

Noel Eichinger (2. Minute) und Benedikt Bauer (68.) erzielten die Tore für die Gäste aus der Oberpfalz. Die Partie war eine denkbar schlechte Einstimmung des Tabellenvorletzten auf den Rückrundenstart am kommenden Samstag beim Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden. Fürths Trainer Heiko Vogel bekam wenig Ermutigendes von seiner Mannschaft geboten.

