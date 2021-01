Fürth verliert im Sommer Linksverteidiger Raum an Hoffenheim

Die SpVgg Greuther Fürth verliert im Sommer Leistungsträger David Raum. Wie der Tabellenvierte der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte, wechselt der U21-Nationalspieler am Saisonende ablösefrei zum Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger ist seit 2006 bei den Fürthern und in dieser Saison ein Gesicht des Aufschwungs. Sein Vertrag in Franken läuft im Sommer aus.

13. Januar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Der Greuther-Fürther David Raum. © Uli Deck/dpa/Archivbild