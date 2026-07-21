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Fürth verleiht Abwehrtalent Abrangao nach Würzburg

David Abrangao wird in der kommenden Saison nicht für die SpVgg Greuther Fürth auflaufen. Der Geschäftsführer sagt, warum der Defensivspieler verliehen wird.
dpa |
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David Abrangao wird ausgeliehen. (Archivbild)
David Abrangao wird ausgeliehen. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verleiht Defensivspieler David Abrangao in die 3. Liga. Wie der Verein mitteilte, soll der 21-Jährige bei den Würzburger Kickers Spielpraxis sammeln. Abrangao ist bereits ins Trainingslager der Würzburger Kickers gereist.

"David hat bei der Spielvereinigung im letzten Jahr eine rasante Entwicklung aus der Regionalliga bis in Liga 2 genommen, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Wir sehen viel Potenzial bei dem Spieler und wollen ihn nachhaltig entwickeln", sagte Geschäftsführer Daniel Meyer laut Mitteilung. Man werde die Leihe "eng verfolgen".

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