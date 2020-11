Fürth stürmt mit Derby-Sieg in Nürnberg an die Spitze

Großer Tag für Greuther Fürth: Die Spielvereinigung ist mit einem intensiv bejubelten 3:2 (2:1) im Frankenderby beim 1. FC Nürnberg an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Der zweimal erfolgreiche Norweger Havard Nielsen (3./37. Minute) und Sturmpartner Branimir Hrgota (47.) belohnten die Gäste am Sonntag im leeren Max-Morlock-Stadion mit ihren Toren für einen lange dominanten Auftritt. Julian Green schoss noch zweimal an die Latte (48./51.).

29. November 2020 - 16:10 Uhr | dpa

Der Nürnberger Manuel Schäffler (r) kämpft mit dem Fürther Branimir Hrgota um den Ball. © Daniel Karmann/dpa