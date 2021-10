Fürth plant für nächstes Heimspiel mit 3G-Plus-Konzept

Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth könnte schon nach der Länderspielpause wieder in ausverkauftem Stadion spielen. "Wir planen mit 3G-Plus und das schon zum kommenden Heimspiel gegen Bochum", teilte ein Vereinssprecher am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Franken reagieren damit auf die von der bayerischen Staatsregierung am Montag beschlossenen Corona-Lockerungen, wonach die Vereine ihre Arenen unter zwei Bedingungen wieder voll auslasten dürfen.

05. Oktober 2021 - 11:41 Uhr | dpa

Greuther Fürth Fans halten vor Beginn der Partie Schals in die Luft. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild