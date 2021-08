Fürth ohne Nielsen und Itter im Pokal gegen Babelsberg

Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth muss in der ersten DFB-Pokalrunde beim Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 ohne Stürmer Havard Nielsen und Außenverteidiger Luca Itter auskommen. Nielsen hatte einen Schlag auf den Spann bekommen, Itter hatte sich am Außenband verletzt. Auch Verteidiger Marco Meyerhöfer fehlt nach einer Oberschenkelprellung am Samstag (18.30/Sky).

07. August 2021 - 18:20 Uhr | dpa

Der Fürther Havard Nielsen (r), spielt den Ball. © Daniel Karmann/dpa