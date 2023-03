Die SpVgg Greuther Fürth nutzt die Länderspielpause für einen Test. Die Franken laufen am Donnerstag (14.00 Uhr) bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt auf. Das Testspiel findet laut Mitteilung der Fürther vom Montag ohne Zuschauer statt.

Fürth

In der 2. Fußball-Bundesliga geht es für die Mannschaft von Trainer Alex Zorniger am Sonntag, 2. April (13.30 Uhr), beim SC Paderborn weiter. Das nächste Heimspiel steht am Freitag, 14. April (18.30 Uhr), gegen den SSV Jahn Regensburg an. Zuletzt hatten die Fürther ein 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg bejubelt. Die Franken belegen aktuell den elften Tabellenrang.