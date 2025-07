Fürth mit erfolgreicher Generalprobe gegen Union

Die SpVgg Greuther Fürth feiert im letzten Testspiel vor dem Saisonbeginn in der 2. Fußball-Bundesliga einen 1:0-Sieg gegen Erstligist Union Berlin.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat vor dem Start in der 2. Fußball-Bundesliga eine erfolgreiche Generalprobe gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine gewann gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin mit 1:0 (0:0) und kann dem ersten Saisonspiel gegen Aufsteiger Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zuversichtlich entgegensehen.

Vor 6.322 Besuchern im Fürther Ronhof, darunter rund 300 Union-Fans, erzielte Fürths Kapitän Branimir Hrgota in der 54. Minute mit einem schönen Schrägschuss in die rechte obere Torhälfte den Siegtreffer für die Gastgeber. Gegner Union merkte man allerdings die hohe Trainingsbelastung der vergangenen Tage an.