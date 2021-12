Fürth mit Burchert im Tor - Awoniyi bei Union auf der Bank

Der abgeschlagene Tabellenletzte SpVgg Greuther Fürth strebt mit Rückkehrer Sascha Burchert im Tor den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an. Der ehemalige Herthaner kommt am Sonntag im Geister-Heimspiel des Aufsteigers gegen Union Berlin für den schwer am Knie verletzten Marius Funk zum Einsatz. Im Vergleich zum jüngsten 1:7 bei Bayer Leverkusen bietet Trainer Stefan Leitl insgesamt vier neue Akteure in der Fürther Startelf auf.

12. Dezember 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Fürths Trainer Stefan Leitl steht vor Spielbeginn auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa