Fürth leiht Darmstädter Will bis Sommer aus

Der Defensivspieler soll die Franken im Abstiegskampf unterstützen. In Darmstadt war er lange Zeit verletzt.

Fürth

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Defensivspieler Paul Will von Darmstadt 98 verpflichtet. Der 26-Jährige wird vom Ligakonkurrenten bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Will hat nach einem Kreuzbandriss in dieser Saison bislang nur sieben Pflichtspiele für Darmstadt bestritten.

"Er ist jemand, der auch da hingeht, wo es wehtut und klar und lautstark kommuniziert. Wir sind uns sicher, dass er als Typ neuen Input in die Mannschaft bringen wird", sagte Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner.