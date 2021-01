Fürth in Spiellaune: 2:1 gegen Krisenverein St. Pauli

Die SpVgg Greuther Fürth ist auch 2021 in Spiellaune. Die Franken spielen den FC St. Pauli beim Start ins neue Fußball-Jahr lange an die Wand. Dennoch müssen die Fürther am Ende kurz bangen.

03. Januar 2021 - 16:49 Uhr | Von Martin Moravec, dpa

Fürths Trainer Stefan Leitl gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild