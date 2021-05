Fürth im Aufstiegskampf: "Der Kopf muss frei sein"

Gut erholt will die SpVgg Greuther Fürth im Heimspiel gegen den Karlsruher SC den nächsten Schritt zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga machen. Allerdings gibt Trainer Stefan Leitl den Sprung ins Oberhaus auch vor den letzten drei Spieltagen weiterhin nicht explizit als Ziel aus. Druck kann schließlich auch hemmen, wie der 43 Jahre alte Ex-Profi weiß. "Der Kopf muss frei sein", sagte Leitl am Donnerstag zur Herangehensweise im Endspurt.

06. Mai 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Trainer Stefan Leitl von Fürth. © Daniel Reinhardt/dpa