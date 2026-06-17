Fürth holt Stürmer Appelkamp von Absteiger Düsseldorf

Greuther Fürth schickt Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag in die 3. Liga. Nun haben die Franken auch einen Profi der Rheinländer verpflichtet.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat Shinta Appelkamp verpflichtet. Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt aus Düsseldorf nach Franken, wo er just im Mai am letzten Spieltag den Abstieg mit der Fortuna aus der 2. Fußball-Bundesliga erlebt hatte. Beim "Kleeblatt"-Team unterschrieb der frühere U21-Nationalspieler des DFB einen Vertrag bis 2028 plus Option auf Verlängerung.

"Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan und eine klare Rolle für mich aufgezeigt, wo ich mich komplett sehe und einbringen möchte", wurde der gebürtige Japaner, der ablösefrei war, in einer Vereinsmitteilung zitiert. Trainer Heiko Vogel sagte, Appelkamp sei ein "sehr flexibler Spieler, der verschiedene Rollen im Offensivbereich ausfüllen kann".

Umbruch bei Fürth und Düsseldorf

Bei den Fürthern steht im Sommer ein größerer Umbruch an, unter anderem Zweitliga-Toptorjäger Noel Futkeu, Kapitän Branimir Hrgota und Routinier Julian Green verlassen den Verein. Die Fortuna indes verliert nach dem Abstieg in die 3. Liga, der durch ein 0:3 am letzten Spieltag ausgerechnet in Fürth besiegelt wurde, wie erwartet das Gros ihrer Spieler und steht vor einem Neuanfang.

Erlebte im Mai just auf dem Rasen seines künftigen Vereins den Abstieg mit Düsseldorf: Shinta Appelkamp (Archivbild). © Daniel Löb/dpa

Appelkamp kam mit 15 Jahren aus Japan nach Düsseldorf und schaffte es dort über die Nachwuchsteams zu den Profis. 2021 wurde er mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister.