Fürth holt Mittelfeldspieler Arifi aus Finnland

Greuther Fürth präsentiert seinen ersten Winterneuzugang. Der Finne bringt internationale Erfahrung mit.

Fürth

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verpflichtet den defensiven Mittelfeldspieler Doni Arifi. Der 23-Jährige wechselt ablösefrei vom finnischen Meister Kuopion Palloseur, wie die Fürther mitteilte. Sein Vertrag war zum Jahresende, das in Finnland auch gleichzeitig das Saisonende ist, ausgelaufen. In Fürth unterschrieb er einen Vertrag bis 2027.

In der vergangenen Saison stand Arifi in 50 Pflichtspielen auf dem Feld und absolvierte auch vier Partien in der Champions-League-Qualifikation. Als 16-Jähriger debütierte er im finnischen Nationaltrikot und durchlief bis zur U21 alle Junioren-Nationalteams. Der 1,95 Meter große Mittelfeldmann wird schon am Sonntag ins Training einsteigen und bei einem Testspiel am Mittwoch zum ersten Mal auf dem Feld stehen.

"Doni ist ein junger Spieler, der ein gutes Spielverständnis hat und viel Präzision in sein Passspiel legt. Mit diesen Fähigkeiten kann er ein wichtiger Faktor in unserem defensiven Mittelfeld werden. Für sein Alter bringt Doni schon einiges mit, kann sich bei uns aber auch noch weiterentwickeln. Wir freuen uns auf ihn", sagte Kleeblatt-Trainer Heiko Vogel zum ersten Fürther Winterneuzugang.