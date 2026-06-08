Fürth gibt Wagner endgültig nach Aachen ab

Vergangene Saison spielt Matti Wagner schon auf Leihbasis für Alemannia Aachen. Eine Rückkehr nach Fürth wird es nicht mehr geben.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth wird Abwehrspieler Matti Wagner endgültig an Alemannia Aachen abgeben. Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison bereits an den Fußball-Drittligisten ausgeliehen, der ihn nun fest verpflichtete, wie beide Clubs mitteilten.

Beim Zweitligisten in Fürth hatte Wagner noch einen Vertrag bis 2028. In Aachen erhielt er einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Über die Ablösemodalitäten teilten die Clubs nichts mit.

"Für mich stand schnell fest, dass ich bei der Alemannia bleiben möchte", sagte der frühere U19-Nationalspieler in der Mitteilung der Alemannia. "Als gebürtiger Aachener liegt mir viel am Verein und deswegen bin ich sehr glücklich darüber, in den kommenden Jahren weiterhin auf dem Tivoli spielen zu können – und damit auch in meiner Heimat und bei meiner Familie."