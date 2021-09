Fürth gewinnt Testspiel in Regensburg 2:1

Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat nach einem Liga-Start ohne Sieg einen Testspiel-Erfolg verbucht. Bei Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg setzten sich die Franken am Donnerstag mit 2:1 (1:1) durch. Kaan Caliskaner brachte den Zweitliga-Tabellenführer früh in Führung (12. Minute). Noch vor der Pause glückte Fürths Neuzugang Cedric Itten der Ausgleich (45.). Der 24 Jahre alte Schweizer Stürmer war in dieser Woche von den Glasgow Rangers gekommen. Branimir Hrgota sorgte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff für den Siegtreffer (86.).

02. September 2021 - 19:50 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild