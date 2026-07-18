Fürth gewinnt Test nach Aufholjagd gegen Zürich

Die SpVgg Greuther hat den ersten Profi-Gegner in der Vorbereitung bezwungen. Dazu war aber ein Comeback nötig.

Heiko Vogel geht nach viel Zittern in der Relegation in seine zweite Saison mit der SpVgg Greuther Fürth. (Archivbild)

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren ersten Sommertest gegen einen Profiverein gewonnen. Der Fußball-Zweitligist bezwang den FC Zürich aus der ersten Schweizer Liga dank einer Aufholjagd mit 3:2 (1:2). In Mindelheim traf Neu-Kapitän Felix Klaus zweimal per Foulelfmeter (29./72. Minute), auch Dennis Srbeny war erfolgreich (53.). Wegen eines Schweizer Doppelpacks kurz vor der Pause durch Perea Mendoza (40.) und Leandro Schödler (43.) hatten die Franken zwischen aber zurückgelegen.

"Zu Beginn der ersten Halbzeit haben wir uns noch ein bisschen schwergetan", sagte Trainer Heiko Vogel laut einer Mitteilung. "Mit zunehmender Spieldauer haben wir mehr Spielkontrolle bekommen. Wie wir nach der Pause gespielt und somit das Spiel gedreht haben, so stellen wir uns das vor."

Verteidiger Dietz geht nach Polen

In der Saison-Vorbereitung hatte die Spielvereinigung zuvor mit 3:0 gegen den SC Eltersdorf und 3:1 gegen Eintracht Bamberg gewonnen. Der Auftakt war beim 0:1 bei der SpVgg Bayreuth verloren gegangen.

Am nächsten Samstag wartet mit Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim der nächste Härtetest für die Fürther, die sich von Abwehrspieler Maximilian Dietz getrennt haben. Der 24-Jährige wechselt zu Gornik Zabrze, jenem polnischen Erstligisten, der seit Mai dieses Jahres zum Großteil dem früheren DFB-Star Lukas Podolski gehört.