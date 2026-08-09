Fürth erkämpft Remis zum Auftakt bei St. Pauli

Torwart Hellstern und Kapitän Klaus halten Fürth im Millerntor-Stadion auf Kurs. In der Nachspielzeit kommt es im Fürther Strafraum zu einer strittigen Szene.

Die SpVgg Greuther Fürth ist mit einem Remis in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Heiko Vogel spielte zum Auftakt beim FC St. Pauli 1:1 (0:0). Kapitän Felix Klaus (52. Minute) erzielte den Ausgleich für die Franken. Zuvor hatte Marcus Mathisen (46.) den Bundesliga-Absteiger vor 29.218 Zuschauern im Millerntor-Stadion in Führung gebracht.

Vogel setzt auf fünf Neuzugänge

Die beste Chance in der Anfangsphase für die vom Ex-Fürther Branimir Hrgota angetriebenen Hamburger vereitelte Torwart Florian Hellstern, der stark gegen Martijn Kaars parierte. Neben Hellstern vertraute Vogel in seiner Startelf in Krisztián Keresztes, Jannis Heuer, Ole Pohlmann und Shinta Appelkamp auf vier weitere Neuzugänge.

Die Fürther wurden mit zunehmender Spieldauer über Konter gefährlicher und hätten vor der Pause in Führung gehen können. Klaus scheiterte gleich dreimal an St. Paulis Torwart Ben Voll. Nach der Pause machte es der Gästekapitän besser, als er aus der Drehung stark zum Ausgleich abschloss. Zuvor hatte Mathisen für die Hamburger per Kopf nach einem Eckstoß getroffen - gerade mal 54 Sekunden nach Wiederanpfiff.

Duell auf dem Kiez: Luca Itter schirmt den Ball gegen St. Paulis David Nemeth ab. © Christian Charisius/dpa

Ein weiteres Hamburger Tor durch Kaars (56.) wurde wegen Abseits zu Recht nicht anerkannt. Im weiteren Verlauf mussten die Fürther noch einige kritische Momente überstehen. So entschied Schiedsrichter Harm Osmers nach einem Zusammenprall zwischen Heuer und Ricky-Jade Jones im Strafraum nicht auf Strafstoß - eine diskussionswürdige Entscheidung, da der Fürther bei dem Kopfballduell später dran war.