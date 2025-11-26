Fürth bindet Nachwuchsspieler Marita mit erstem Profivertrag

Es gibt den nächsten Profivertrag für einen Nachwuchsspieler von Greuther Fürth. Diesmal für ein Eigengewächs der Franken.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth stattet Youngster Raul Marita mit seinem ersten Profivertrag aus. Der 19-Jährige kickt seit dem fünften Lebensjahr für die Franken und durchlief alle Jugendmannschaften, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.

"Mit Raul haben wir wieder ein Eigengewächs in unseren Reihen, dem wir die Profiperspektive zutrauen", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner. "Er arbeitet jeden Tag sehr hart, ist sehr bodenständig und wird natürlich auch weiterhin über Spielzeit in der U23 gefördert."

Im vergangenen Winter durfte Marita als U19-Spieler bereits in der zweiten Mannschaft der Fürther in der Regionalliga ran. Im Sommer folgten die ersten Schritte bei den Profis im Trainingslager und schließlich das Debüt in der 2. Bundesliga im Oktober. Der Vertrag des 19-Jährigen läuft bis 30. Juni 2028.