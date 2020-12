Für Keita-Ruel gibt es gegen Fürth keine Freundschaften

Angreifer Daniel Keita-Ruel hat seine kleine Formkrise überwunden und ist bereit für das Duell zwischen dem SV Sandhausen und seinem Ex-Club SpVgg Greuther Fürth. "Für mich steht ein besonderes Spiel an. Ich will aber kein großes Event daraus machen, ich will drei Punkte holen. Da zählen für mich während des Spiels keine Freundschaften", sagte der 31-Jährige vor der Partie gegen den fränkischen Aufstiegskandidaten am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

09. Dezember 2020 - 13:31 Uhr | dpa

Daniel Keita-Ruel (l) aus Sandhausen jubelt neben seinem Mannschaftskollegen Robin Scheu. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild