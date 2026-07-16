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Für ein Jahr in die USA: FC Augsburg verleiht Saad erneut

Elias Saad kann sich beim FC Augsburg weiter nicht durchsetzen. Die Schwaben verleihen den Offensivmann deshalb nun in die MLS.
dpa |
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Wird erneut verliehen: Elias Saad vom FC Augsburg (Archivbild)
Wird erneut verliehen: Elias Saad vom FC Augsburg (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Der FC Augsburg verleiht Stürmer Elias Saad erneut. Der 26-Jährige wechselt für die kommende Saison vom Fußball-Bundesligisten zum Nashville SC in die amerikanische Major League Soccer. Details des Deals rund um den tunesischen WM-Teilnehmer gaben die Schwaben nicht bekannt.

Saad war im vorigen Sommer vom FC St. Pauli zu den Augsburger gewechselt, nach einer enttäuschenden Hinserie ohne Torerfolg dann aber im Winter an Hannover 96 verliehen worden. Mit den Niedersachsen verpasste der gebürtige Hamburger dann den Aufstieg in die Bundesliga.

Zwei Einsätze bei WM

Dafür kam er zuletzt bei der Weltmeisterschaft zu zwei Einsätzen für Tunesien gegen Schweden (1:5) und Japan (0:4). Nachdem den heftigen Schlappen saß er beim Gruppenfinale gegen die Niederlande (1:3) nur noch auf der Bank.

"Für Elias geht es jetzt darum, wieder Spielrhythmus zu finden und möglichst viele Einsatzminuten zu sammeln. Die MLS bietet ihm dafür eine gute Perspektive. Wir wünschen ihm für die kommende Saison viel Erfolg und vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt", sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber.

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