Frustabbau: BVB will in Sevilla "wahres Gesicht zeigen"

In der Champions League gegen Sevilla, in der Bundesliga gegen Schalke - für den zuletzt wankenden BVB stehen zwei Schlüsselspiele an. Trägt die Zusage von Trainer Marco Rose für die kommende Saison zur erhofften Trendwende bei?

16. Februar 2021 - 13:00 Uhr | Von Heinz Büse, dpa

Beim FC Sevilla wollen die Dortmunder Profis das "wahre Gesicht" des BVB zeigen. © Guido Kirchner/dpa-Pool/dpa