Freiburg müht sich: 1:0-Erfolg in Würzburg

Mit ordentlich Mühe hat der SC Freiburg die erste Pokalhürde genommen. Das 1:0 in Würzburg ist verdient, aber glanzlos. Für die Bundesliga hat Streich noch ein paar Alternativen in der Hinterhand.

Würzburg

Bundesligist SC Freiburg hat seine Pflicht im DFB-Pokal erfüllt und Außenseiter Würzburger Kickers die nächste Niederlage zugefügt. Das Team von Trainer Christian Streich gewann am Sonntagabend knapp mit 1:0 (1:0) bei den Franken, die sich trotz des mutigen Auftritts verdient geschlagen geben mussten. Jonathan Schmid (45. Minute) erzielte das entscheidende Tor für die Breisgauer, die sich vor 2820 Zuschauern am Würzburger Dallenberg konzentriert und defensiv stabil präsentierten und für den Start in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bielefeld gewappnet sind.

Dabei ließ der ewige Chefcoach Streich noch einige seiner besten Startelf-Optionen draußen. Die Stürmer Roland Sallai und Ermedin Demirovic saßen wie Mittelfeldmann Baptiste Santamaria zunächst auf der Bank. Was Streich von seinem Team in den ersten 20 Minuten sah, gefiel ihm nicht besonders. Immer wieder erhob sich der 56 Jahre alte Trainer von seinem Klappstuhl und intervenierte in typischer Streich-Manier - lautstark und unverwechselbar.

