Franken-Derby am Freitagabend

Das erste Franken-Derby der neuen Saison in der 2. Bundesliga findet an einem Freitagabend statt. Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth spielen am 15. September um 18.30 Uhr gegeneinander. Das geht aus der Terminierung der Spieltage drei bis zehn durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch hervor.

12. Juli 2023 - 15:44 Uhr | dpa

Der Fürther Simon Asta (l) kämpft mit dem Nürnberger Fabian Nürnberger um den Ball. © Daniel Karmann/dpa