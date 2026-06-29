Fortuna Düsseldorf holt Hottmann aus Regensburg

13 Tore und fünf Vorlagen: Eric Hottmann wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Was der Neuzugang aus Regensburg mitbringt.

Düsseldorf

Fußball-Drittligist Fortuna Düsseldorf hat Eric Hottmann verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie die Fortuna mitteilte.

Der gebürtige Aalener wechselte im Juli 2012 in den Nachwuchs des VfB Stuttgart und lief insgesamt sieben Jahre für Jugendmannschaften der Schwaben auf. Darüber hinaus kam er auch für verschiedene deutsche U-Nationalmannschaften zum Einsatz.

Nach einer einjährigen Leihe zur SG Sonnenhof Großaspach spielte der Mittelstürmer zunächst 2020/21 für Stuttgarts U23. Anschließend folgten Stationen bei Türkgücü München, Energie Cottbus und seit Sommer 2023 in Regensburg. In der Saison 2025/26 absolvierte Hottmann für den Jahn 32 Einsätze in der 3. Liga. Dabei gelangen ihm 13 Treffer sowie fünf Vorlagen.