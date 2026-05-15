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Fortuna-Coach geheimnisvoll: "Habe was in der Hinterhand"

Vor dem Showdown in Fürth bleibt Alexander Ende rätselhaft. Welche Überraschung erwartet Fortuna am Sonntag? Zwei Stammspieler fehlen.
dpa |
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Fortuna-Coach Alexander Ende hat einen Plan für das Saisonfinale. (Archivbild)
Fortuna-Coach Alexander Ende hat einen Plan für das Saisonfinale. (Archivbild) © Bernd Thissen/dpa
Düsseldorf

Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Alexander Ende hat einen besonderen Plan für das entscheidende letzte Saisonspiel bei der SpVgg Greuther Fürth um den Klassenverbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga ausgeheckt. Verraten will Ende diesen allerdings noch nicht. "Tatsächlich habe ich was in der Hinterhand, was so in den Matchplan in der Spielvorbereitung geht. Aber das bleibt bei uns. Das werden die Jungs am Sonntag dann mitbekommen", sagte Ende vor dem Duell mit dem direkten Konkurrenten. 

Die Fortuna geht als Tabellen-15. mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang in den letzten Spieltag. Fürth ist mit drei Punkten weniger als die Fortuna und dem um fünf Treffer schlechteren Torverhältnis Vorletzter. Nur bei einem Sieg hätten die Düsseldorfer, die eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollten, die Klasse auf jeden Fall gesichert. Bei anderen Konstellationen wären sie auf Schützenhilfe angewiesen.

In Matthias Zimmermann und Torjäger Cedric Itten müssen die Düsseldorfer zwei wichtige Stammspieler gelbgesperrt ersetzen. "Natürlich ist Cedric ein Spieler mit besonderer Qualität", sagte Ende. "Wir haben es aber immer geschafft, dass andere reingesprungen sind."

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