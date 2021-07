Felix Götze verlängert in Augsburg: Ausleihe an FCK

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Felix Götze um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der 23-Jährige aber in der neuen Saison an den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Schon in der Rückrunde der Vorsaison spielte Götze beim FCK auf Leihbasis.

07. Juli 2021 - 18:30 Uhr | dpa

Felix Götze (l) und Jan Moravek vom FC Augsburg kämpfen um den Ball. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild