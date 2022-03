FCN spürt Respekt der Gegner: Hannover "richtiges Brett"

Trainer Robert Klauß möchte mit dem 1. FC Nürnberg den jüngsten Aufwärtstrend auch in Hannover fortsetzen und in der 2. Fußball-Bundesliga nach Möglichkeit noch etwas näher an die Aufstiegsplätze heranrücken. Der 37-Jährige hat vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr) eine durchaus andere Wahrnehmung seiner Mannschaft in der Liga festgestellt. "Mit Siegen, gerade einem Sieg gegen den HSV, wächst der Respekt. Das ist gut fürs Außenbild", sagte Klauß am Freitag. Der "Club" hat als Tabellenvierter fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei und drei sowie sechs Zähler auf Rang eins.

11. März 2022 - 14:57 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Robert Klauß gibt ein Interview. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild