FCN-Coach Hecking: "Haben es selbst in der Hand"

Trotz großer Verletzungssorgen gibt sich Trainer Dieter Hecking drei Spieltage vor dem Saisonende zuversichtlich, dass der 1. FC Nürnberg den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga schafft. "Ich glaube, dass andere Mannschaften gerne in unserer Situation wären", sagte Hecking vor dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg. Die Franken haben sechs Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang, auf den Relegationsplatz sind es vier Punkte.

11. Mai 2023 - 12:10 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Dieter Hecking steht vor Spielbeginn auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa