FCI-Coach vor Derby: "Wir müssen dem Gegner wehtun"

Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt möchte gegen den 1. FC Nürnberg die Angriffsflaute beenden. "Wir müssen viel öfter in den gegnerischen Sechzehner kommen", sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die siebtplatzierten Nürnberger in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Der Neuzugang im Sturm, Valmir Sulejmani, könnte den Schanzern dabei behilflich sein. Der kosovarische Nationalstürmer wechselte kurz vor Transferschluss von Liga-Konkurrent Hannover 96 nach Oberbayern.

03. Februar 2022 - 14:44 Uhr | dpa

Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm gestikuliert. © Stefan Puchner/dpa