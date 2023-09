FCA-Profi Stanić wechselt in die Schweiz

Der FC Augsburg hat das Eigengewächs Jozo Stanić an den FC St. Gallen abgegeben. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, wie der Fußball-Bundesligist am Wochenende mitteilte. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler will in der Schweiz "den nächsten Schritt in meiner Karriere machen".

03. September 2023 - 10:37 Uhr | dpa

Der Abwehrspieler wechselt in die Schweiz. © Christian Kolbert/dpa

Augsburg Nach mehreren Leihen in den vergangenen Jahren habe Stanić nun die Möglichkeit, "bei einem Erstligisten Fuß zu fassen und regelmäßig zum Einsatz zu kommen", äußerte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. In der Bundesliga wurde Stanić einmal eingesetzt. Zuletzt war der Kroate jeweils für eine Saison an den FSV Zwickau, SV Wehen Wiesbaden und NK Varazdin in Kroatien ausgeliehen.