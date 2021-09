FCA erwartet "hitzige" Freiburger: "Trend spricht für uns"

Der FC Augsburg geht eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga mit viel Selbstbewusstsein in die Partie beim SC Freiburg. "Wir haben auswärts jetzt zwei Mal zu null gespielt, und die drei Punkte gegen Gladbach geben uns ordentlich Rückenwind. Da wollen wir weitermachen", sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl zwei Tage vor dem Spiel bei den Breisgauern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

24. September 2021 - 14:59 Uhr | dpa

FCA-Trainer Markus Weinzierl geht über den Platz. © Matthias Balk/dpa/Archivbild