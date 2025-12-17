FC Ingolstadt und Sportdirektor Grlic trennen sich

Auf seinem Sparkurs hat der FC Ingolstadt die Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor beendet. Der Posten wird nicht neu besetzt, die Aufgabe anders verteilt.

Ingolstadt

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt und Sportdirektor Ivo Grlic beenden die Zusammenarbeit. Wie der Verein mitteilte, habe man sich "einvernehmlich darauf verständigt", dies mit sofortiger Wirkung zu tun. Der Vertrag des 50-Jährigen, der seit April 2023 als Sportdirektor für den Club tätig war, lief ursprünglich bis zum Ende der Saison. Die Aufgaben von Grlic wird ab sofort Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer übernehmen.

Kurs zur "finanziellen Stabilität"

"Wir bedanken uns bei Ivo Grlic für die jederzeit vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit in den letzten mehr als zweieinhalb Jahren. Im Rahmen unseres eingeschlagenen Kurses hin zur finanziellen Stabilität müssen wir – wie in allen anderen Bereichen beim FCI – auch im Sport die bestehende Konstellation anpassen", sagte Beiersdorfer laut Mitteilung. "Vor diesem Hintergrund sind wir zu der Entscheidung gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern. Diese Entwicklung haben wir stets offen und transparent miteinander besprochen."

Aktuell belegen die Oberbayern den 14. Tabellenrang, am Wochenende ist das Team bei Waldhof Mannheim zu Gast. Man habe "frühzeitig klare Verhältnisse" schaffen wollen, sagte Beiersdorfer, "insbesondere mit Blick auf die anstehenden Aufgaben: die Arbeit an der Rückrunde der laufenden Spielzeit sowie die frühzeitige Vorbereitung auf die Saison 2026/27."

Position des Sportdirektors wird nicht neu besetzt

Eine direkte Nachfolge ist für die Position des Sportdirektors nicht vorgesehen. "Wir haben die Entscheidung jederzeit offen und respektvoll miteinander besprochen und gemeinsam den Zeitpunkt für die Beendigung der Zusammenarbeit gewählt. Dem Verein wünsche ich eine erfolgreiche Rückrunde sowie viel Erfolg bei der weiteren sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklung", sagte Ex-Profi Grlic.