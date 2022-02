FC Ingolstadt stoppt Werder-Express: Bilbija spät zum 1:1

Youngster Filip Bilbija hat dem abstiegsbedrohten FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga einen Überraschungspunkt beim SV Werder Bremen beschert.

Bremen

Der 21 Jahre alte Angreifer konnte am Samstag beim 1:1 (0:0) in der 85. Spielminute für die Schanzer ausgleichen. Bilbija spitzelte den Ball bei seinem fünften Saisontor als Heber über den Torwart ins lange Eck.

Werder war vor 15.000 Zuschauern zehn Minuten zuvor durch Torjäger Niclas Füllkrug in Führung gegangen. Der FCI beendete damit die Siegesserie des letztjährigen Bundesliga-Absteigers unter dem neuen Trainer Ole Werner, der zuvor sieben Siege eingefahren hatte. Ingolstadt rückte zumindest bis Sonntag mit 15 Punkten auf den vorletzten Platz vor.

Die Gäste hatten bereits in der ersten Hälfte durch Bilbija zwei hochkarätige Möglichkeiten zur Führung (36./41. Minute). Auf der Gegenseite köpfte Füllkrug nach 40 Minuten an die Latte. Nach dem Seitenwechsel vergab Werder-Kapitän Ömer Toprak aus kurzer Distanz (66.). In der 75. Minute rettete zunächst Nico Antonitsch nach einem Schuss von Marvin Ducksch auf der Linie. Die folgende Flanke verwerte Füllkrug mit einem wuchtigen Kopfball. Werder wähnte sich auf Siegkurs, bis Bilbija sein feines Füßchen einsetzte.