FC Ingolstadt setzt auf Pokalschwung in Darmstadt

Mit dem Schwung des DFB-Pokal-Siegs will Trainer Roberto Pätzold mit dem FC Ingolstadt jetzt auch in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals erfolgreich sein. Im Vergleich der Null-Punkte-Starter geht es dabei am Sonntag (13.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 schon um sehr viel. "Wir wollen die Euphorie und den positiven Trend mit nach Darmstadt nehmen und erstmals in der 2. Liga erfolgreich sein und Punkte mitnehmen", sagte Pätzold am Freitag.

13. August 2021 - 10:41 Uhr | dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild