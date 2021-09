FC Ingolstadt kassiert 1:4-Pleite beim FC St. Pauli

Der FC Ingolstadt hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Der Aufsteiger verlor am Sonntag beim FC St. Pauli klar mit 1:4 (0:1). Luca Milan Zander (34. Minute), Maximilian Dittgen (50.), Guido Burgstaller (61.) und Christopher Buchtmann (73.) schossen in einer einseitigen Partie die Tore für den Favoriten. Der 19-jährige Merlin Röhl traf mit seinem ersten Zweitliga-Tor für den Tabellenvorletzten (72.). Eine Woche nach dem 0:3 gegen Werder Bremen gab es den nächsten kräftigen Dämpfer für das Team von Trainer Roberto Pätzold.

19. September 2021 - 15:41 Uhr | dpa

St. Paulis Guido Burgstaller (r) trifft zum 3:0. © Christian Charisius/dpa